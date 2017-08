Nouvelle équipe de travail pour COSMOSS de la MRC de Rivière-du-Loup

Les membres du comité local de coordination COSMOSS de la MRC de Rivière-du-Loup sont heureux d’annoncer l’entrée en poste d’une nouvelle équipe de travail.

Kate Robert-Cyr occupera le poste de coordonnatrice. Sa double formation d’intervenante en loisirs et d’enseignante en éducation physique et à la santé lui a permis d’œuvrer dans le milieu scolaire et le milieu communautaire. Son expérience et sa connaissance des enjeux contribueront assurément à maintenir la mobilisation des nombreux partenaires, essentielle à l’atteinte des objectifs de COSMOSS (Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé Scolarisé et en Santé).

Elle sera accompagnée dans sa tâche par Dominique Dupéré, agente de liaison, possédant une expertise dans les enjeux liés à la littératie, élément important du prochain plan d’action. Deux agentes de projets ont également été embauchées pour soutenir le déploiement des actions : Jeanne Trachy, possédant une riche expérience en milieu communautaire, ainsi que Marie-Ève Michaudville, dotée de compétences dans les enjeux liés à l’employabilité. Enfin, Pauline Solomon, à l’emploi de COSMOSS depuis deux ans, agira en tant qu’agente de soutien, notamment dans les tâches de communication.

Cette équipe dynamique est déjà à l’œuvre pour amorcer avec ses précieux partenaires la réalisation du tout nouveau plan d’action 2017-2020 lié à quatre grands enjeux : entrée scolaire réussie, saines habitudes de vie, persévérance scolaire et intégration socioprofessionnelle.