Guy Caron présente son plan Québec 2019: La clé du succès

Le candidat à la direction et député du NPD, Guy Caron (Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques) présente son plan Québec 2019: La clé du succès, un plan détaillé pour mettre le NPD en position d’augmenter ses appuis au Québec.

«Depuis le début de la course, j’insiste sur la nécessité d’augmenter nos appuis au Québec à la prochaine élection. Sans une augmentation de nos sièges au Québec, nos chances de prendre le pouvoir en 2019 sont nulles. Sans prendre le pouvoir en 2019, nous ne pouvons mettre en oeuvre nos idéaux progressistes», affirme M. Caron

Le plan Québec 2019: La clé du succès repose sur trois axes: proposer aux Québécois plan progressiste audacieux, actualiser l’offre politique en se basant sur le caractère national du Québec et revigorer l’organisation du NPD au Québec.

«Je me suis lancé dans cette course pour devenir le prochain chef du parti et aussi le prochain Premier ministre du pays. Le Québec est au coeur de ma démarche. Il doit être au coeur de notre démarche à tous et toutes, et peu importe notre provenance au pays», conclut M. Caron.