Prêt pour le 14e Festival de l’Érable de Sainte-Rita?

Le comité organisateur du Festival de l’Érable de Sainte-Rita est à finaliser les derniers préparatifs pour vous présenter la 14e édition de son évènement les 31 aout, 1er, 2 et 3 septembre prochain. En cette fin de semaine de la fête du travail, voici l’occasion idéale pour se rencontrer en famille, entre amis du milieu ritois bien sûr mais aussi de toute la région avoisinante et ce, dans un décor d’automne magnifique.

Le festival débute officiellement le jeudi 31 aout par le vernissage l’exposition «Empreinte verticale» suivie par la projection des films «La tradition» et «Les patinoires extérieures». Ces projections seront suivies de discussions. Ces activités seront présentées sur le site du Festival et à la salle Biblioritoise sise au 5 rue de l’Église Ouest à Sainte-Rita.

Le lendemain, le 1er septembre à 19 h, on débutera la soirée par un mini spectacle «Cirque & Musique» offert par les jeunes de l’école de Sainte-Rita, suivi d’un bingo à la salle multifonctions située au 5 rue de l’Église Ouest. Une nouveauté cette année, il y aura un party Disco vers 22 h qui sera animé par le DJ Philippe, toujours à la salle multifonctions.

Le samedi 2 septembre, sera présenté le traditionnel tournoi de balle-molle familial dont la responsabilité incombe à Isabelle St-Pierre (418 963-1973) que l’on peut rejoindre pour s’inscrire. Notons également toute la journée, l’exposition des artisanes et artisans sous le chapiteau, hotdogs et rafraichissements, décors et animation, musique d’ambiance. En après-midi, pour la troisième année consécutive, c’est le retour du concours forestier. Différentes disciplines sont au programme : lancer de la hache, godendard, sciotte, scie mécanique, etc. Pour des informations supplémentaires, vous devez contacter le responsable Ghislain Rioux au 418 963-3125. L’entrée est gratuite.

Il y aura également en après-midi des activités pour les enfants ainsi que la présence de la troupe de théâtre engagée «Utile» qui abordera des thèmes sur «Le revenu de base» et «L’éducation des enfants». Notons aussi un 5 à 7 où vous pourrez déguster des bières de la nouvelle brasserie «Le Caveau» de Trois-Pistoles, agrémenté d’un spectacle de musique présenté par les 3 filles de Sainte-Rita. Le souper Méchoui de porc à l’érable est au prix de 15 $ et vous pouvez dès maintenant vous procurer des cartes en vente auprès des traiteurs Sergine et/ou Dany au 418 963-2701 ou encore à l’épicerie chez Audrey de Sainte-Rita, auprès des membres du comité organisateur ou encore disponibles au bureau de la Municipalité. Le prix en prévente a été fixé à 20 $ par personne comprenant le spectacle de fin de soirée. La soirée du samedi s’annonce spéciale puisque l’on y accueillera Maxime Farrago qui offrira une prestation endiablée à partir de 20 h 30 à la salle multifonctions.

Enfin, le dimanche 3 septembre, venez assister aux demi-finales et à la grande finale du tournoi de balle à compter de 9 h. Il y aura une messe de secteur à compter de 10 h à l’église paroissiale suivie d’un brunch à saveur d’érable servi dès 11 h. En après-midi on aura de nouvelles activités pour les enfants organisées par Alexandra Blanchet-Veilleux. Et vers les 16 h, on terminera la 14e édition par la remise des bourses du tournoi et des prix de participation.