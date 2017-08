Controverse à la plage du Camping KOA Bas-Saint-Laurent

Certains citoyens de Saint-Mathieu-de-Rioux trouvent déplorable de devoir payer pour utiliser la plage du Camping KOA Bas-Saint-Laurent. Pour leur part, les propriétaires indiquent qu’il s’agit d’un terrain privé sur lequel ils mettent de l’argent pour garder la plage propre et sécuritaire.

Pierre Jean fait partie d’un petit groupe de personnes en désaccord avec la façon de faire du Camping KOA Bas-Saint-Laurent. «Il faut passer par le chemin de la Municipalité», a-t-il expliqué. En fait, cet accès au lac Saint-Mathieu, situé à proximité du site du camping, est la propriété de la Municipalité et sert de descente de bateau.

«La Municipalité a sa propre plage, à l’extrémité du lac, qui est moins belle. L’accès à cette plage municipale est entièrement gratuit pour tous et l’entretien est effectué par la Municipalité. La nôtre est plus belle parce qu’on l’entretient davantage. De plus, nous avons un surveillant pour une plage sécurisée», a indiqué Martin Bruno, copropriétaire.

«La plage du Camping KOA Bas-Saint-Laurent est située sur notre propriété et l’accès doit également se faire par notre propriété qui est privée et réservée à notre clientèle. En plus d’être chez-nous, nous engageons des frais pour garder la plage propre et sécuritaire. Nous chargeons un tarif d’accès journalier de 5,65 $ plus taxes par personne et avons également un tarif familial pour 4 personnes. Dans le fond, nous faisons la même chose que toute autre plage ouverte au public. Par exemple, la plage de Pohénégamook charge 7,50 $ par adulte et 4 $ par enfant. Pourquoi Camping KOA Bas-Saint-Laurent n’aurait pas le droit de le faire?» a fait valoir Thomas Gagnon, président.

«Il y a un peu de désinformation. C’est la quatrième année que la plage du Camping KOA Bas-Saint-Laurent est payante et les gens sont heureux de ça. Nous avons une clientèle avec des enfants et il ne se prend pas d’alcool sur notre plage», a souligné M. Bruno. «Des gens arrivaient avec leur caisse de 24 bouteilles auparavant», a ajouté M. Gagnon.

Martin Bruno a conclu en soulignant qu’il n’y a pas seulement les campeurs qui ont accès à la plage, toutes les personnes peuvent y accéder en payant pour la journée.