Plus d’un million de dollars investis au camping municipal de Dégelis

La Ville de Dégelis a annoncé qu’elle procèdera à des travaux de mise aux normes du système de traitement des eaux usées au camping municipal dès l’automne 2017, un projet dont le cout total s’élève à environ 1 100 000 $.

Lors de sa séance du conseil d’aout, la Ville a octroyé un contrat de 949 912 $ plus taxes à l’entreprise Excavations Bourgoin & Dickner de Rivière-du-Loup pour la réalisation des travaux en octobre et novembre prochain. Ce projet sera réalisé sans emprunt puisqu’il sera entièrement financé avec le Programme de la taxe d’accise sur l’essence et la contribution du Québec.

Rappelons que le système de traitement actuel du camping ne répond plus aux exigences du ministère de l’Environnement depuis 2012. La municipalité a longuement analysé toutes les pistes de solution pour régler la problématique, et l’option la plus avantageuse à long terme consiste à raccorder par gravité les eaux usées au réseau d’égout municipal en installant deux stations de pompage.

La réalisation de ces travaux permettra à la municipalité de poursuivre éventuellement le développement de cette infrastructure touristique sans contraintes environnementales.