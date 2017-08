Retour sur le Spectacle aérien de Rivière-du-Loup

Malgré une foule estimée à près de 6000 personnes, bien en deçà des attentes, le Spectacle aérien de Rivière-du-Loup a livré la marchandise tant sur le plan de l’organisation que des prestations aériennes.

Une appréciation qui a trouvé écho dans les commentaires du directeur de vol, David White, le grand «air boss» du weekend. «C’est la meilleure première édition que j’ai vue de toute ma carrière», a lancé le directeur.

Même son de cloche chez les pilotes rencontrés, notamment de Trevor Rafferty, qui n’a eu que de bons mots pour le comité organisateur. Son Javelin en a d’ailleurs mis plein la vue aux spectateurs présents, tant en prestation solo qu’en course contre la Corvette piloté par Bertrand Godin.

Quant au directeur du comité organisateur, Martin Hivon, ce dernier s’est réjoui du déroulement de l’activité. «Ce fut un vrai succès ! (...) La tâche était colossale puisque notre objectif a toujours été d’offrir un spectacle à la hauteur des plus beaux spectacles aériens au Canada. Tout a bien été et nous sommes fiers d’avoir réussi à offrir un évènement de qualité à la hauteur de la réputation de la région de Rivière-du-Loup.»

Martin Hivon, lui-même pilote, a souligné qu’il a avait déjà été abordé concernant la tenue d’une deuxième présentation. «Pour le moment, c’est certain qu’on aimerait refaire l’expérience, surtout que l’équipe est bien rodée et que la logistique a si bien fonctionné. On va se reposer un peu, mais c’est certain que nous aimerions refaire l’expérience.»

Ce dernier a tenu à remercier les partenaires de l’évènement, ainsi que les quelques 125 bénévoles qui ont permis la tenue du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup.

MOMENTS FORTS

Parmi les moments forts, il est impossible de passer sous silence la performance de Manfred Radius et de son planeur. Le pilote âgé de 75 ans y est allé d’un véritable ballet ailé dans le ciel louperivois, le tout, sous des airs de Mozart.

Rappelons aussi les prouesses de Trevor Rafferty et de son Javelin, le duo des Yak Attack de Daniel Fortin et Mario Hamel, du Jet-Truck et bien évidemment, du CF-18 Hornet du capitaine Matthew «Glib» Kutryk.

COMMENTAIRES

Info Dimanche a recueilli les commentaires de spectateurs présents qui manifestement ont apprécié leur journée. «C’est bien. Pour moi c’est une première, probablement que je reviendrais une autre fois», a indiqué Dérek Ouellet de Saint-Alexandre.

Jérôme Deschênes de Saint-Modeste a lui aussi grandement apprécié le spectacle : «C’est super, du jamais vu pour moi. Les acrobaties sont impressionnantes. La gestion des lieux est excellente, ç’a été bien planifié. L’animation est bonne, c’est une réussite».

Lise St-Pierre et Paul Gendron sont de Rivière-du-Loup. «C’est splendide. Dans les kiosques, les gens sont sympathiques et accueillants», a souligné Mme St-Pierre. «J’avais déjà vu ça et c’est très bien», a pour sa part indiqué M. Gendron.

Certaines personnes sont venues de loin pour assister à l’évènement. C’est le cas de Marianna Allen et Jacques Couture de Bellechasse. «C’est sur Internet que nous avons vu l’information. De plus, nous avons connu Martin Hivon (coordonnateur du Spectacle aérien) quand il était militaire à Bagotville. Nous avons assisté à des spectacles à Bagotville et à Québec quand il y en avait», a expliqué Mme Allen. «On aime ça voir les petits avions et les nouvelles technologies. De plus, nous allons aller parler à Martin Hivon après sa démonstration de voltige», a ajouté M. Couture.

Collaboration : Mario Pelletier