Cinq diplômés reçoivent la Médaille 2017 du Gouverneur général du Canada

Cinq diplômés de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ont été récemment récompensés pour l’excellence de leur rendement scolaire au terme de leurs études secondaires en recevant la Médaille académique du Gouverneur général du Canada.

Lors d’une cérémonie organisée le 15 août en présence du conseil des commissaires, le président de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Guilmont Pelletier, a remis la prestigieuse distinction à Koraly Boucher, de l’école secondaire du Transcontinental, à Théo Dubé, de l’école secondaire de Cabano, à Laurence Côté, de l’école secondaire de Trois-Pistoles, à Camille Beaulieu, de l’école secondaire de Dégelis, et à Olivier Breton, de l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs de Squatec.

Les lauréats 2017 de la Médaille académique du Gouverneur général, maintenant inscrits en formation collégiale aux cégeps de Sainte-Foy, de Rivière-du-Loup et de Rimouski, ont été honorés pour avoir maintenu la plus haute moyenne générale à la fin de leurs études secondaires dans leur école respective. Chez les cinq lauréats, cette moyenne a oscillé entre 86,29 % et 94,89 % pour l’ensemble des cours des quatrième et cinquième secondaires.

La Médaille académique du Gouverneur général est la récompense la plus importante que puisse recevoir un élève fréquentant une maison d’enseignement canadienne, et est attribuée strictement sur la base du rendement scolaire.