Le Centre commercial Rivière-du-Loup accueille la traversée le Courage d’avancer

Le Centre commercial Rivière-du-Loup recevra le 26 aout Julien Racicot lors de son passage à Rivière-du-Loup. Il effectue depuis le 15 aout dernier la traversée Gaspé - Montréal en fauteuil roulant électrique au profit de la Fondation Adapte-Toit afin de soutenir les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière comme lui.

Julien Racicot, paralysé des épaules aux orteils, conduit son fauteuil à l’aide de sa tête. Il parcourra plus de 1200 kilomètres en 30 jours. Il souhaite sensibiliser la population et amasser des dons qui transformeront positivement la vie de nombreuses personnes. «Dans cette traversée, je devrai trouver le courage d’avancer malgré les nombreux défis techniques, physiques et psychologiques que je rencontrerai. De la même façon, mais à une bien plus grande échelle, ceux qui se retrouvent paralysés suite à une lésion de la moelle épinière doivent, eux aussi, trouver le courage d’avancer dans cette longue et difficile traversée qui se veut la redéfinition de leur vie. Une vie totalement bouleversée pour toujours», affirme Julien Racicot

Pour la fondation Adapte-Toit, ce périple unique au pays permettra d’amasser 375 000$ qui serviront à offrir une meilleure autonomie et liberté à de nombreuses personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière, ainsi qu'à leur famille. Il sera possible de rencontrer et d’encourager Julien Racicot lors de son passage au Centre commercial de Rivière-du-Loup le 26 aout.