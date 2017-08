La Vierge du Rocher attire les foules

Depuis près de 30 ans, tous les 15 aout, la population de Saint-Pierre-de-Lamy quadruple pour le pèlerinage de la Vierge du Rocher. Des gens provenant de partout au Québec, et même des États-Unis s’y rassemblent à l’occasion de la fête religieuse de l’Assomption.

«Il y a un pèlerinage qui se fait à la Vierge du Rocher depuis 1988. Cela va faire 30 ans l’année prochaine. Le site a été découvert dans les années 1940. La tante de mon père avait sculpté une petite sainte Vierge dans une buche de bois avec un couteau de table. Ils l’avaient placée à cet endroit pour aller prier. Les citoyens priaient pour avoir un jour leur église et leur paroisse», explique la présidente du comité de la grotte, Chantal Ouellet. Auparavant, la paroisse faisait partie de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Le site de la Vierge du Rocher est créé et entretenu par des bénévoles. Ils y travaillent pendant un an afin de préparer le terrain et d’en faire l’aménagement paysager.

«En 1948 ou 1949, il y a eu un grand feu de forêt ici. Tout était brulé. Le lendemain, ils sont allés voir, il y avait encore de la boucane. La petite sainte Vierge était tombée par terre. Elle n’était pas brulée, pourtant elle était en bois», complète Mme Ouellet. La foi les a donc poussé à en faire un site religieux, une place réservée à la Vierge.

En 2007, une petite chapelle y a été construite. Chaque année lors du 15 aout, entre 400 et 500 personnes se rassemblent dans ce village du Témiscouata. Malheureusement cette année, la célébration s’est déroulée à l’église en raison du temps pluvieux. «Quand ç’a a lieu à l’église, c’est un peu plus pieux, officiel. Je pense que c’est principalement le bouche-à-oreille qui amène les gens ici», explique Chantal Ouellet. L’équipe de bénévoles s’affaire par la suite à servir le souper à tous ceux qui restent. Le comité organisateur s’affaire déjà à préparer le 30e anniversaire du pèlerinage de la Vierge du Rocher.