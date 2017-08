Entre ciel et terre avec le Spectacle aérien de Rivière-du-Loup

Voir la galerie de photos

Plus d’une dizaine de pilotes venus de partout seront les vedettes du premier Spectacle aérien de Rivière-du-Loup qui se déroulera les 19 et 20 août. Trevor Rafferty, pilote professionnel, y sera à bord du Javelin, son avion qu’il a lui-même construit, pour impressionner avec ses acrobaties aériennes.

«Je ne me rappelle pas ne pas avoir été pilote», lance Trevor Rafferty. Directement venu d’Hamilton en Ontario, le pilote d’expérience a grandi dans les avions que son père pilotait pour finalement devenir, très jeune, pilote à son tour. Le Javelin est le troisième avion qu’il a bâti de ses propres mains, et un quatrième est en cours de fabrication. Dans les airs, le pilote ontarien effectue toutes sortes de pirouettes qui font tourner le bolide dans tous les sens.

«J’ai toujours fait des compétitions à titre de passe-temps, et à partir de ça, je suis entré dans l’industrie des spectacles aériens. Je me suis donc tourné vers cette industrie et j’en fais maintenant une sorte de travail à temps partiel», explique le pilote qui travaille aussi dans le domaine de l’acier.

PREMIER SPECTACLE AÉRIEN À RIVIÈRE-DU-LOUP

Martin Hivon, organisateur de l’événement, se dit totalement prêt à accueillir les spectateurs pour les deux jours de spectacle. Il fait également partie des pilotes qui virevolteront dans le ciel durant toute la fin de semaine.

«Les gens doivent s’attendre à une activité familiale ‘‘non-stop’’ de 9h30 à 16h30. Il y en a pour tout le monde! Il va y avoir plus de 20 avions, tous différents, et il y en a que les gens vont pouvoir visiter», explique le pilote avec beaucoup de fébrilité.

Même si des billets devraient être vendus à l’entrée le jour du spectacle, M. Hivon assure qu’il serait impossible d’entrer si la totalité des billets disponibles étaient vendus. Il invite donc ceux qui sont intéressés à venir assister aux spectacles et qui n’auraient pas encore acheté leurs billets à se rendre sur le site de l’événement, www.spectacleaerienrdl.com/billet, pour s'en procurer.