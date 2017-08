Éclipse : des filtres solaires pour les travailleurs de Conteneurs KRT

Afin de permettre à ses employés de vivre en toute sécurité́ l’éclipse solaire de ce lundi 21 aout, l’entreprise louperivoise Conteneurs KRT a procédé́ à l’achat de plus d’une vingtaine de filtres solaires spécialement conçus à cet effet.

«De façon préventive, nous avions fait des recherches. Cela nous a permis d’apprendre d’une part, que les dégâts causés par les rayons solaires sont insidieux car la douleur n’est pas immédiate, et d’autre part, qu’il y ait ou non une éclipse, il ne faut pas regarder directement le soleil. Par contre, on sait bien qu’il sera tentant de le faire, puisque ce genre de phénomène survient rarement», explique Martin Ouellet, PDG de l’entreprise.

C’est auprès d’ASTER, organisme de vulgarisation scientifique de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, que Conteneurs KRT a finalement pu se procurer ces fameux filtres à éclipse solaire, au cout unitaire de 10 $, chacun donnant en plus l’accès gratuit à leur exposition.

«Le phénomène se produira un lundi en après-midi et on ne voulait prendre aucun risque. Soit on faisait entrer tout le monde à l’intérieur, soit on trouvait un moyen pour nos travailleurs de pouvoir regarder, en toute sécurité́, cet évènement quand même fascinant», conclut M. Ouellet.

Plusieurs campings de la région vendent également des filtres. Il suffit de communiquer avec ASTER à 1-877-775-2172 pour connaitre les points de dépôt.