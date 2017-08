Trois médailles pour le Club de tennis de Rivière-du-Loup

Cette fin de semaine, les joueurs de tennis junior ont bien représenté le club de tennis de Rivière-du-Loup à la coupe junior Banque Nationale de Lévis. La délégation louperivoise comptait six joueurs (deux dans la classe A et quatre dans la classe B).

Chez les 12 ans et moins, nous avons pu assister à une finale entièrement louperivoise entre Olivier Hamel et Alexi Roy. C’est finalement Olivier Hamel qui a remporté la médaille d’or. Dans la catégorie 14 ans et moins, Vincent Paquet a atteint la finale après avoir battu son compatriote louperivois Jacob Normand en demi-finale. Il a finalement mérité la médaille d’argent.

Les deux autres membres du Club qui était présent à ce tournoi, soit Alex Pelletier et Charles-Étienne Landry, ont tous deux joué de très bons matchs, affrontant d’excellents joueurs de la classe A.

Leur entraîneur Louis-Charles Gosselin, se dit très satisfait de la performance et de l’attitude de ses protégés. « Bien que nos joueurs pratiquent le tennis seulement quelques semaines par année, nous rivalisons de belle façon avec ces joueurs qui, pour la plupart lors de ce tournoi, jouent au tennis presque 52 semaines par année ».

Le prochain tournoi junior aura lieu à Rivière-du-Loup le 19 août. Pour vous inscrire, vous pouvez donner votre nom au club d’ici jeudi le 17 août.