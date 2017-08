De nouvelles installations au Parc Clair Soleil

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a inauguré de nouveaux modules de jeux dans le Parc Clair Soleil, le 15 août dernier, en compagnie du comité de citoyens responsable du projet et des jeunes du Camp de jour. Ces installations ont nécessité un investissement de 80 000 $

Les ajouts comprennent un module de jeux pour les jeunes de 6 à 12 ans, un nouveau carré de sable et un mini terrain de soccer. Le projet a été réalisé en partenariat avec un comité de citoyens. La municipalité a financé 50 % du projet, alors que l’autre moitié a été amassée par différents partenaires du milieu.

Un sondage auprès des élèves de l’école primaire Gérard-Collin a permis de déterminer le type de jeux que les jeunes souhaitaient retrouver dans leur parc. Les nouvelles installations s’ajoutent à celles déjà en place, dont un module de jeux pour les 0 à 5 ans, des appareils de mise en forme et des terrains de volleyball, de pétanque et de «shuffleboard».

Pour Gilles Garon, maire de Témiscouata-sur-le-Lac, «ce projet vient consolider l’offre d’activités dans le Parc Clair Soleil pour les enfants et les touristes. La qualité et la diversité des installations récréatives sont primordiales pour la Ville et permettent de garantir une belle qualité de vie à tous nos citoyens.»

Plusieurs partenaires du milieu ont contribué financièrement au projet, dont Écoced, Cascades Emballage carton-caisse – Cabano, le Fonds de développement rural de la MRC de Témiscouata et le Club Optimiste de Cabano.