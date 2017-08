9600 élèves dans les écoles du KRTB

La rentrée des classes approche à grands pas pour tous les niveaux scolaires, du primaire à l’universitaire. Les personnels administratif et enseignant sont déjà à l’œuvre afin d’être prêts pour l’arrivée imminente des étudiants à la fin août.

KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP

Pour la commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, on note une légère hausse d’inscriptions, soit une vingtaine d’étudiants de plus, ce qui élève le nombre prévu à plus de 6 300, selon Éric Choinière, secrétaire général et directeur des communications de la commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Le nombre d’enseignants resterait stable, et de nouveaux postes s’ouvriront pour la rentrée.

Que ce soit aux niveaux préscolaire, primaire ou secondaire, la date d’entrée en classe pour les élèves est fixée au 31 août, alors que les enseignants s’activeront dès le 25 août et avant. Le personnel administratif est toutefois déjà en poste pour préparer la rentrée des enseignants et des étudiants.

Parmi la quarantaine d’écoles de la commission scolaire, une dizaine d’entre elles comptent moins de 50 élèves, c’est d’ailleurs le cas de l’école primaire de Saint-Paul-de-la-Croix, entre autres, où il y a 16 enfants. Les 1re, 2e et 3e années sont regroupées en une classe, de même que les 4e, 5e et 6e années. Il n’est toutefois pas question de fermer ces établissements, qui sont organisés en conséquence et qui sont pris en charge par des enseignants d’expérience. M. Choinière assure également que ces enseignants reçoivent du soutien afin de transmettre les savoirs adéquatement.

Les dates des assemblées générales annuelles seront d’ailleurs communiquées aux parents au moins une semaine avant leur tenue.

FLEUVE-ET-DES-LACS

Du côté de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, plus de 3 300 élèves devraient être inscrits pour le début des cours. Il s’agirait d’une légère baisse de 6 inscriptions par rapport à l’année dernière. Le nombre d’enseignants restera stable puisqu’en général, les postes qui s’ouvriront seront pour remplacer des retraités, selon Catherine Boulay, directrice du service de secrétariat général et des communications à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Les enseignants entreront en poste le 24 août tandis les étudiants débuteront le 30 août. Pour ce qui est des écoles de certains villages où il y a très peu d’étudiants, Mme Boulay affirme qu’il s’agit de quelque chose de courant dans la Commission scolaire. Tout comme pour Kamouraska–Rivière-du-Loup, les enseignants reçoivent des formations et de l’accompagnement pour enseigner à des classes à triple niveau. Cette façon de faire semble bien fonctionner et il demeure important de conserver ces écoles, a conclu Mme Boulay.