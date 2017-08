Lancement d’une nouvelle gamme de produits : les jus Rebel

C’est le 12 aout, à la Fraisière Lebel de Saint-Arsène, que la famille LeBel a mise en vente une nouvelle gamme de jus de fruits, les jus Rebel, conçus à partir des fraises et des framboises produits à la ferme.

Fruit d’une belle réflexion entourée de collaborateurs passionnés, cette gamme de jus se présente également avec une identité visuelle qui lui est propre. «Nous cherchions à valoriser nos fruits en sortant des produits classiques que nous trouvons habituellement sur les marchés. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons appelé notre marque Rebel: pour souligner ce désir d’innovation, de ne pas faire comme tout le monde. En plus de la sonorité apparente à Lebel, c’était parfait», explique Martin LeBel.

Les produits ont été développés à l’aide d’un chef consultant pour l’équilibre des gouts et du Centre de développement bioalimentaire de La Pocatière. «Nous travaillons à partir d’un principe de traitement haute pression (HPP), qui permet de mieux conserver le produit tout en préservant ses valeurs nutritives», précise Mme Bernier.

La gamme se décline pour l’instant en deux variétés de breuvage, un jus de fruits fait uniquement de fruits fraichement pressé à prédominance de fraises et un autre breuvage mettant en valeur les framboises, vendus en contenant de 295 ml, prêt à boire.

Les produits seront vendus principalement à la ferme, mais aussi aux kiosques de vente de Rivière-du-Loup (rue Témiscouata et côte St-Jacques), ainsi que les samedis au Marché public Lafontaine.

C’est une suite logique au développement de l’entreprise qui offre des petits fruits frais tout au long de la saison estivale, en plus des différents légumes produits à la ferme. Cette nouvelle production permet donc de faciliter la gestion des surplus de fin de journée, en plus d’offrir à la clientèle un produit savoureux et rafraichissant, qui complète bien les autres produits disponibles.