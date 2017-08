Octroi de 2,4 M$ pour le remplacement des conduites d’eau

Après plusieurs mois d’attente, le gouvernement provincial a finalement annoncé sa contribution dans le projet d’amélioration des infrastructures d’eau de la Ville de Rivière-du-Loup, dont le chantier majeur sera la rue Saint-Pierre. Une aide financière de 2,4 M$ a ainsi été octroyée sur un projet total de plus de 7,6 M$.

«Je suis très content pour les citoyens, puisque c’est de l’argent qu’ils n’auront pas à payer sur le compte de taxes», a déclaré le député et ministre Jean d’Amour. «Je suis très fier que l’on aide ce projet qui n’est pas ordinaire. La côte St-Pierre, c’est un travail important, un beau défi, et il sera relevé.»

L’aide financière du gouvernement provincial provient du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités. Combinée à la contribution d’Hydro-Québec d’environ 896 000 $ et de la programmation TECQ (environ 412 000 $), elle réduira considérablement la facture finale de la Ville de Rivière-du-Loup qui nécessitera un investissement provincial-municipal de 3,6 M$. Rappelons que l’administration louperivoise a accepté une soumission de 7 682 184 $, taxes incluses, de l’entreprise Construction BML, Division de Sintra.

«C’est un montant à la hauteur de nos attentes, si l’on tient en compte la contribution de la Ville, celle d’Hydro-Québec et les demandes supplémentaires qui ont été faites. Nous atteindrons 50 % du financement en subvention et c’est ce que l’on visait», a souligné le maire Gaétan Gamache.

Précisément, le projet vise le remplacement de plus de 1 100 mètres de conduites d’eau potable et d’eaux usée sous certains tronçons de rues, dont les rues Saint-Pierre, Fraserville et Saint-Paul.

TRAVAUX

Du côté de la rue Saint-Pierre, la Ville de Rivière-du-Loup a entamé les travaux sur le tronçon entre les rues Sainte-Anne et Frontenac, la phase 1, ce lundi 14 aout. Les travailleurs procèderont alors au planage du pavage jusqu’au 18 aout. Suivra ensuite la phase 2 sur ce même tronçon, du 21 aout au 6 octobre.

Le directeur des projets spéciaux au Service technique et du développement durable, Pierre Lebel, a mentionné que les travaux allaient être effectués une section à la fois. Il a aussi confirmé que deux intersections voisines ne seront jamais fermées en même temps afin de faciliter le voyagement des citoyens.

«Quand ça sent le diésel, que les travaux dérangent, il faut se rappeler que c’est pour les bonnes causes», a d’ailleurs mentionné M. D’Amour, faisant référence à une citation populaire qu’il avait lancée dans son temps à la mairie.

Concernant la réfection de la côte Saint-Pierre elle-même, Gaétan Gamache a confirmé qu’elle allait être complètement bloquée à la circulation, y compris aux piétons. Ceux-ci, nombreux à s'y promener pendant les journées scolaires, seront invités à emprunter d’autres avenues dont l’escalier entre la rue Laval et le stationnement du Centre Premier Tech.

«On sait que les travaux, ça occasionne des désagréments, mais on va les vivre ensemble», a conclu Gaétan Gamache.

La phase 3 des travaux, entre les rues Frontenac et Laval, devrait se dérouler entre le 11 septembre et le 11 novembre. Plus d'informations sur les divers chantiers sont disponibles sur le site web de la Ville de Rivière-du-Loup.