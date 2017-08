La dernière page est tournée pour Roch Bernier

«Je suis heureux d’avoir vendu, maintenant je peux tourner la page», a commenté Roch Bernier, copropriétaire de la Résidence du Havre à L’Isle-Verte.

M. Bernier souhaite maintenant que l’on parle de son projet actuel qu’est la Résidence Reine-Antier à Rivière-du-Loup, soit l’ancienne Maison provinciale des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles convertie en résidence de 100 places pour des personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie.

Cependant, le souvenir de cet incendie à L’Isle-Verte survenu le 23 janvier 2014 et dans lequel 32 personnes ont péri restera longtemps dans la mémoire des gens et plus particulièrement des copropriétaires Irène Plante et Roch Bernier.

Les prochaines semaines, voire les prochains mois, nous apporteront possiblement des réponses quant à l’avenir de la partie de la résidence demeurée debout et du terrain l’entourant.