Rivière-du-Loup: 344 avis de dommages reçus par la Financière agricole

Depuis le début de la saison, le Centre de services de Rivière-du-Loup de la Financière agricole du Québec a reçu au total 344 avis de dommages toutes causes confondues. Parmi ceux-ci, 62 sont relatifs à la grêle, la majorité résultant de la tempête du 21 juillet.

Les principales cultures endommagées sont les grandes cultures (soya, maïs-grain, maïs fourrager, céréales, foin et canola). L’évaluation des dommages est en cours et les pertes observées jusqu’à présent varient entre 20 % et 100 %.

La Financière agricole s’affaire à traiter les dossiers de réclamations afin d’indemniser le plus rapidement possible les entreprises affectées. Jusqu’à maintenant, 148 000 dollars ont été versés aux producteurs touchés par les évènements. Le personnel de La Financière agricole maintiendra les efforts au cours des prochains jours et des indemnités seront versées dès que les dossiers seront complétés. Pour certains dommages cependant, il faudra attendre la fin des récoltes afin de connaitre les impacts de la grêle sur les rendements.

«Lorsqu’un évènement climatique majeur survient, c’est notre devoir d’être présents et de soutenir les producteurs concernés. Nos équipes sont présentes sur le terrain afin d’évaluer l’ampleur des dommages et indemniser les agriculteurs le plus rapidement possible. Par l’intermédiaire de ses programmes, La Financière agricole permet aux entreprises de mieux faire face aux risques inhérents à l’agriculture et favorise ainsi le maintien et le développement du secteur agricole au Québec», a affirmé Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.