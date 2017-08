Course à la direction du NPD : Guy Caron présente son plan «Justice Climatique»

Le candidat à la direction et député du NPD dans la circonscription Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Guy Caron présente son plan «Justice Climatique», une politique «rigoureuse et détaillée pour lutter contre les changements climatiques».

«Nous sommes déjà confrontés aux conséquences des changements climatiques. Il y a urgence d'agir pour sauver la planète. Mon plan pour lutter contre les changements climatiques est rigoureux et peut être mis en application immédiatement sans laisser tomber les travailleurs. Tout plan qui ignore les travailleurs et travailleuses ne peut être une proposition sérieuse pour relever un défi sérieux», affirme M. Caron

Le plan propose entre autres l’investissement de 18 G$ dans le transport collectif, afin de réduire les émissions individuelles et globales du secteur des transports, des investissements de 32 G$ dans la production et la technologie des énergies renouvelables, incluant le solaire, l’éolien et la géothermie et une réforme majeure de l’Office national de l’énergie (ONÉ). Il prévoit également la mise sur pied d’une nouvelle convention introduisant des règles internationales qui reconnaissent la problématique des migrants climatique qui traversent les frontières en raison de l’impact des changements climatiques. «Mon plan ambitieux a pour objectif d’avoir 50% de véhicules électriques sur nos routes d’ici 2041», peut-on lire sur son site web.

Le député Guy Caron est le seul candidat du Québec. Il fait face au député provincial de l'Ontario Jagmeet Singh et à Charlie Angus et Niki Ashton. Les quatre candidats s’affronteront lors d'un débat, le 27 aout à Montréal. Le NPD élira son nouveau chef en octobre.