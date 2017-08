De l’argent pour les municipalités

Le gouvernement du Canada a dévoilé le montant d’argent qui sera alloué aux municipalités en regard du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral pour les collectivités du Québec en 2017-2018. Ainsi, Rivière-du-Loup obtiendra cette année 821 000 $ tandis que Saint-Guy recevra 63 000 $.

Témiscouata-sur-le-Lac obtiendra 223 000 $. Saint-Antonin dans la MRC de Rivière-du-Loup recevra 195 000 $. Trois-Pistoles dans la MRC des Basques s’est vue octroyer 172 000 $. Au Témiscouata, Dégelis obtiendra 157 000 $ et Pohénégamook 148 000 $.

Cacouna et Saint-Alexandre-de-Kamouraska obtiendront plus de 125 000 $ chacune. Saint-Jean-de-Dieu aura 113 000 $ et L’Isle-Verte 107 000 $. Les municipalités de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Rivière-Bleue, Saint-Modeste, Notre-Dame-du-Portage, Saint-Arsène, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Cyprien, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Michel-du-Squatec recevront environ 100 000 $ chacune.

Les autres municipalités du territoire bénéficieront de montants un peu plus bas, variant approximativement de 64 000 $ à 88 000 $. Les sommes sont versées par le gouvernement provincial aux municipalités en fonction de leur population. Une seule exception sur notre territoire, la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île Verte) aura 62 000 $ bien que le nombre de ses résidents soit très peu élevé.

C’est en juillet dernier que le gouvernement du Canada a effectué le premier des deux versements annuels de 240,5 millions de dollars au gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral. Avec la participation du gouvernement provincial, les collectivités du Québec recevront plus de 481 millions de dollars cette année en vertu de ce fonds.

Les collectivités décident de la façon la plus efficace d’allouer leur financement et disposent de la souplesse nécessaire pour effectuer des investissements stratégiques dans l’une ou l’autre de 18 catégories de projets.