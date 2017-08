Jean D’Amour en tournée dans le comté de Rivière-du-Loup–Témiscouata

À l’occasion de la période estivale, le ministre délégué aux Affaires maritimes et responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean d’Amour, amorce aujourd’hui, une tournée dans son comté de Rivière-du-Loup–Témiscouata afin d’échanger et de prendre connaissance des préoccupations des citoyens des 43 municipalités qui le constitue.

«C’est un réel plaisir que je m’offre en allant à la rencontre des gens de mon comté. Je veux profiter de la saison estivale pour me rendre dans les entreprises, les organismes, les commerces, les lieux touristiques de chez nous. Nous avons une région en pleine effervescence. Le taux de chômage n’a jamais été aussi bas, il n’y a jamais eu autant de chantiers en cours et notre économie est en pleine santé. C’est ensemble que nous avons atteint un tel succès et c’est ensemble que nous préparerons la suite», a déclaré le ministre D’Amour.

D’ici la reprise parlementaire, le ministre D’Amour aura parcouru les trois MRC de son comté, visité une cinquantaine d’entreprises et organismes et rencontré les citoyens qui font de la région un lieu dynamique, accueillant et unique au Québec.