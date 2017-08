Raymonde Michaud reçoit le Mérite municipal Yves-Godbout

La Ville nommait récemment Mme Raymonde Michaud lauréate du Mérite municipal Yves-Godbout. Cette distinction honorifique est remise annuellement depuis 1986 à des citoyens qui travaillent activement à l’amélioration du mieux-être de la collectivité. Elle met en lumière une vie d’engagement bénévole, de don de soi et d’implication.

La remise s’est effectuée en présence du maire et des élus, d'invités spéciaux, de membres de la famille et amis, de lauréats des années précédentes et de membres de la famille de M. Yves Godbout. Lors de l’hommage que lui a rendu le maire de la Ville, M. Gaétan Gamache, ce dernier a souligné l’implication remarquable de Mme Michaud pour la jeunesse, à qui elle se consacre au sein du mouvement Optimiste, des scouts et au golf notamment.

Mme Raymonde Michaud aura occupé toutes les fonctions au sein de ces organismes. D’animatrice scoute pour les 14 à 17 ans au milieu des années ’70, elle devient instructrice et responsable de la formation, membre directeur de la Fondation scout Maurice Proulx et finalement présidente de cette Fondation ces 11 dernières années.

Du côté des Optimistes, elle sera en 1991 la première femme à intégrer le club louperivois. Puis, quelques années plus tard, elle en devient la première femme présidente. Elle sera ensuite tour à tour gouverneure du district, vice-présidente internationale pour la région, membre du comité international des activités, membre du comité international de golf junior, pour finalement siéger au CA de la Fondation Optimiste des enfants canadiens, dont elle est présidente pour l’année 2017-2018.

Enseignante en méthodologie du travail intellectuel, son entourage témoigne d’une facilité à organiser un contenu, à le rendre accessible et à le diffuser. Pour ceux qui la côtoient au sein des organisations, il s’agit d’un atout indéniable pour l’avancement des causes pour lesquelles elle s’engage.

Concernant son implication au golf, plusieurs mentionneront sa contribution à rendre les règles plus accessibles, à en faciliter la compréhension par les jeunes joueurs. Au Club de golf, elle sera tour à tour responsable des juniors, capitaine de la section féminine puis directrice du conseil d’administration, à deux reprises. Elle aura également été responsable du comité des règles pour le district de Québec et, depuis 1998, officielle certifiée de Golf Canada et membre du comité des règles de Golf Québec.

Lorsqu’on questionne les bénévoles qui la côtoient au sein des diverses organisations, les éloges sont nombreuses. Il est question « d’un chef d’orchestre dévoué qui donne le bon ton, d’une leader, d’une fonceuse qui n’a pas froid aux yeux, d’une pionnière, d’une personne digne de confiance, qui a du cœur, qui est à l’écoute des gens, souriante, bienveillante et aidante », que ce soit dans son implication bénévole, avec sa famille ou ses amis.

Le maire a terminé son hommage sur ces mots : « De toute évidence, Mme Michaud, vous faites la différence pour plusieurs. Votre engagement au sein de notre communauté est remarquable. Ainsi, nous voulons reconnaître que vous êtes une Louperivoise exceptionnelle, qui œuvre à l’avancement de notre collectivité, en vous décernant le Mérite municipal Yves-Godbout. »

Mme Michaud rejoint ainsi les Léopold Robichaud, Béatrice Michaud, Régis Malenfant, Dany Plourde, Hervé Hodgson, Ronald Landry, Claude Pelletier, Guy Paquin, Solange Thériault et Michel Daris notamment.