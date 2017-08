Au cœur de la science des étoiles au Témiscouata

Dans la semaine du 7 au 14 aout, des poussières de comètes illumineront le ciel, créant une pluie d’étoiles filantes que l’on nomme Perséides. Il sera possible de les observer à la station ASTER de Saint-Louis-du-Ha ! Ha!.

L’organisme d’interprétation scientifique propose d’ailleurs diverses activités dans le cadre de cet évènement annuel qui revient tous les mois d’aout. «On invite les gens à venir nous voir et à visiter les installations. Ils peuvent s’installer avec des chaises longues et profiter de l’espace des lieux pour une qualité d’observation maximale des étoiles filantes», souligne Stéphane Madore, responsable de la commercialisation d’ASTER.

La pluie de météores des Perséides est visible grâce à la comète périodique nommée Swift-Tuttle. Son dernier passage près de la Terre remonte à 1992. Ce sont les résidus de cette comète qui créent ce que l’on appelle des étoiles filantes observables à chaque mois d’aout.

«Pour observer les Perséides et avoir les meilleures conditions possibles, il faut se protéger de la pollution lumineuse, fermer toutes les lumières autour, ou se mettre de dos aux sources de lumière. Pour un meilleur taux de succès, il est aussi recommandé de regarder vers le nord. Le meilleur moment pour voir des étoiles filantes est vers 23 h, il ne faut pas avoir peur de se coucher tard!», souligne M. Madore.

De plus, une éclipse solaire partielle sera visible dans la région le 21 aout vers 13 h 30 jusqu’à 16 h. Il sera possible de l’observer et de participer aux activités sur le site de l’Observatoire du Témiscouata. Des filtres solaires seront à la disposition des visiteurs afin de leur permettre de regarder le Soleil de manière tout à fait sécuritaire. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre.

EXPOSITIONS

Une visite en plusieurs temps est proposée aux curieux qui s’arrêtent à l’Observatoire du Témiscouata. Le tout débute avec une démonstration de l’effet de la gravité sur un objet aussi simple qu’une pomme, et son poids selon la force gravitationnelle de chaque planète. Elle se poursuit avec une explication des effets de la lumière du soleil sur la terre, les éclipses lunaires et solaires ainsi que la composition géologique des comètes et météores.

Il est possible de visiter les installations d’ASTER du lundi au samedi de midi à minuit et le dimanche sur rendez-vous pour des réservations de groupe de 10 personnes et plus. Le langage est adapté pour les jeunes accompagnés de leurs parents afin que tous comprennent bien les divers phénomènes de l’espace.