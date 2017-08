Bière de route : à la découverte des microbrasseries de l’Est

Rencontres, plaisir et bonnes bières… l’expérience des microbrasseries de l’Est du Québec sera partagée grâce à une nouvelle baladodiffusion louperivoise, Bière de route. Les coanimateurs Marc-Olivier Dugas-Pelletier et Mathieu Dumulon-Lauzière espèrent ainsi promouvoir le travail des artisans brassicoles.

Le projet Bière de route est né d’une volonté commune des deux hommes, passionnés de bonnes bières et de découvertes, de rencontrer les brasseurs et de visiter les microbrasseries, toutes uniques à leur façon. Sans grande surprise, c’est autour d’une boisson houblonnée que le projet s’est développé.

«Notre objectif, c’est de faire découvrir, d’une façon plus marginale, les produits proposés, mais aussi l’ambiance dans laquelle ils sont offerts. On veut intéresser les auditeurs à visiter, si ne n’est pas déjà fait, les différentes micros et profiter de ce qui est réalisé dans l’Est», raconte Marc-Olivier Dugas-Pelletier.

Ceux et celles qui connaissent le duo ne seront d’ailleurs pas étonnés de retrouver dans la baladodiffusion (ou podcast) un style humoristique, convivial et sans prétention. Les épisodes, d’une durée d’environ une demi-heure, seront parsemés de différents segments, dont des rencontres avec les artisans, les employés et la clientèle des microbrasseries.

«On veut évidemment avoir du plaisir et le partager. On sait où on s’en va, mais les épisodes seront faits avec le souci d’être le plus spontanés possible. Évidemment, le défi sera de faire vivre l’ambiance, l’âme du lieu, à travers l’audio», ajoute-t-il.

Pour les deux amis, la baladodiffusion, ou baladopression comme ils le disent, était la meilleure façon de procéder. Non seulement le podcast est-il de plus en plus populaire au Québec, il est aussi très accessible autant pour les animateurs que les auditeurs.

ÉPISODES

Le pilote du premier épisode de Bière de route a été lancé sur les réseaux sociaux, le 30 juillet. Le duo transporte ses auditeurs à la microbrasserie Aux Fous Brassant de Rivière-du-Loup. «Comme on le disait en entrée de jeu, c’est un peu comme un deuxième chez nous. On y est à l’aise et c’était un beau point de départ.»

Cette fin de semaine, les deux amis poursuivront leur voyage à Pohénégamook, où se trouve la microbrasserie Le Secret des Dieux. Celles de Sainte-Anne-des-Monts (Le Malbord) et Carleton (Le Naufrageur) sont aussi dans leur mire prochainement. «On ne se donne pas d’itinéraire précis ou de calendrier. On souhaite partager des épisodes régulièrement, mais on veut surtout qu’ils soient de très bonne qualité.»

Si le projet est en constante évolution, il est déjà promu à un bel avenir. En quelques jours, le podcast a été écouté plus d’une centaine de fois et la page Facebook gagne en popularité. Le duo souhaite d’ailleurs profiter des réseaux sociaux pour partager quelques photos et des extraits audio plus courts qui ne sont pas retenus après le montage.

Vous pouvez encourager le projet en suivant les aventures de Marc-Olivier et Mathieu sur la page Facebook de la baladodiffusion, «Bière de route».