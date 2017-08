La Semaine québécoise des marchés publics dévoile sa programmation

La 9e édition de la Semaine québécoise des marchés publics (SQMP) aura lieu du 11 au 20 août, et une centaine d’activités auront lieu dans près de 50 marchés, partout au Québec.

Au Bas-Saint-Laurent, quatre marchés publics offrent des activités spéciales :

• Du 11 au 20 août au marché public Lafontaine : concours Cuisine ton marché !

• Le 12 août au marché public Lafontaine : atelier de bricolage

• Le 19 août au marché public Lafontaine : tout sur les champignons

Pour consulter toute la programmation, visitez le www.ampq.ca/semaine-des-marches-publics- du-quebec/.

«Je me donne comme mission d'encourager un rapprochement entre les consommateurs et les producteurs passionnés et passionnants qui nous donnent accès à des aliments frais issus d'une agriculture de proximité. Les marchés publics sont des endroits savoureux tout désignés pour que les rencontres aient lieu et que les liens se tissent et se solidifient», explique la porte-parole de l’événement, Julie Aubé.

Julie se promènera également dans plusieurs marchés du Québec durant la semaine. Pour suivre Julie Aubé : http://julieaube.com/calendrier/

L’ASSOCIATION DES MARCHÉS PUBLICS DU QUÉBEC

L’AMPQ a pour mission d’accompagner et de soutenir l’émergence, le développement et la promotion du réseau des marchés publics québécois au profit des communautés locales et des producteurs et artisans de l’agroalimentaire québécois. L’Association compte plus de 100 membres à travers le Québec.