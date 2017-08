Le 15e RDL Auto Expo populaire malgré la pluie

Malgré une fin de semaine pluvieuse, le 15e RDL Auto Expo s’est tenu les 5 et 6 août derniers sur la rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup.

Selon l’organisateur de l’événement, André Beaulieu, entre 6000 et 7000 personnes sont venues déambuler à travers les quelque 250 voitures exposées.

«On était tributaires de la météo, donc il y a eu une petite baisse à cause de la pluie, mais j’ai été très surpris. Après l’orage de dimanche, il y a eu un boom d’achalandage», a commenté M. Beaulieu qui a également soutenu qu'il y avait une très belle qualité d’exposants sur place.

GAGNANTS

Dans la catégorie Honda Acura, la première place a été décernée à Éric April avec sa Honda S2000 2004. Le gagnant de la Best Euro est Claude Beaulieu avec sa Mini Austin 1978. La Best Import a été remportée par Mathieu Desrosiers avec sa Subaru BRZ Rocket Bunny 2015. Le gagnant de la Best Domestic est Derick Arsenault avec son Ford Victoria Police 2009. La Belle Ancienne a été gagnée par Tina Charles Ferguson avec son Dodge 3W coupé 1931.

Dans la catégorie Best Pick Up, la première place est revenue à Mario Minville avec son Inter KBI 4X4 1946. La première position de la Best Convertible a été accordée à Claude Saindon avec sa Ford Mustang 1969. Dans la catégorie Best Mustang, c’est Robin Larouche qui a gagné avec sa Ford Mustang 2006. Le gagnant pour la Best Muscle Car est Claude Saindon avec sa Mercury Cyclone SCJ 428 1969. Enfin, la première place pour la catégorie Best Camaro a été remportée par Marco Paré avec sa Chevrolet Camaro SS 1971.

Pour ce qui est du volet moto, dans la catégorie Moto, c’est Bruno Parent qui a gagné avec sa Bupper Machine Gun 2002. Ensuite, pour la catégorie Harley, Nancy Drapeau l’a remportée avec sa Harley Davidson Shofttail Heritage 2008. Finalement, la Coupe Rene Quinn a été décernée à Jacques Paquet avec sa Dodge Charger RT 1970.

Les deuxièmes et troisièmes places de chaque catégorie seront également bientôt partagées sur le site www.rdlautoexpo.com.