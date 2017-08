Plus de 20 000 personnes attendues au Spectacle aérien de Rivière-du-Loup

Moins de deux semaines avant le décollage du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup, le comité organisateur du spectacle aérien est impatient d’accueillir tous les engins sur le tarmac les 19 et 20 aout à l’aéroport de Rivière-du-Loup. Les règles de sécurité ont été suivies à la lettre et 25 000 personnes au maximum sont attendues sur le site pour la fin de semaine.

«Nous allons avoir une très belle brochette d’appareils. Le CH-149 Cormorant des Forces armées canadiennes, un hélicoptère de plus de 30 000 livres, je ne pensais pas être capable d’avoir ça ici pour une première année de l’évènement», se réjouit l’organisateur Martin Hivon. Deux CF18, dont un peint aux couleurs du 150e anniversaire du Canada, l’avion de patrouille maritime CP-140 Aurora et le puissant Jet Truck seront également sur place. Les visiteurs pourront également visiter certains appareils qui seront exposés au sol.

Pour le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Jean D’Amour, il s’agit d’un évènement majeur dans la région. «On vient prolonger la saison touristique. Les gens vont venir de partout pour assister à un tel évènement. Cela nous apportera un autre type de clientèle», a-t-il précisé. Le maire de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache, a souligné qu’il y avait longtemps que la ville n’avait accueilli d’évènement aussi prestigieux. Annie Francoeur, responsable des communications pour le député fédéral Bernard Généreux, a rappelé que Rivière-du-Loup démontrera encore une fois ses qualités de ville hôte. L’organisation se basera sur le succès de cette année afin de déterminer si elle en fera un évènement récurrent.

CIRCULATION ET NAVETTE

Le site du spectacle aérien ouvrira ses portes dès 9 h 30. En raison des nombreuses règles de sécurité imposées par Transports Canada, un système de stationnement et de navettes a été mis en place en collaboration avec les municipalité avoisinantes, le ministère des Transports du Québec et la Sûreté du Québec. Les routes autour de l’aéroport seront dégagées en tout temps pour permettre le passage des véhicules d’urgence.

Le stationnement sera interdit aux véhicules dans les rues Fraserville au-delà de la rue Jean-Yves Côté et sur le viaduc de la sortie 496 de Notre-Dame-du-Portage. Le chemin Fraserville, à partir de l’entreprise Martin Portes et Fenêtres, la Côte de la mer et le chemin du Lac de Notre-Dame-du-Portage, le 2e rang, la route Lafrenière et la route Frédéric de Saint-Alexandre-de-Kamouraska seront fermées à la circulation, sauf pour les résidents. La sortie 496 de l’autoroute 20 sera également fermée pour le weekend.

Des stationnements gratuits seront aménagés dans le parc industriel de Rivière-du-Loup et de la signalisation sera installée par le MTQ. Des navettes en partiront toutes les cinq minutes en direction de l’aéroport entre 9 h 30 et 12 h 30. Le spectacle de voltige est prévu à partir de 13 h pour une durée de 3 h. Près de 40 autobus ont été nolisés pour l’occasion, et il en coutera 2$ pour effectuer l’aller-retour.

ACTIVITÉS

Une mini-ferme avec des tracteurs pour les enfants, un manège gyroscope, des jeux gonflables, des essais d’accélération et de slalom sur la piste d’atterrissage avec le pilote Bertrand Godin sont aussi prévus au programme. Des véhicules militaires récents et antiques seront également présentés sur le site.

Pour le confort des spectateurs, les chaises sont acceptées sur place. Il sera cependant interdit d’entrer avec des glacières et des breuvages en bouteille. Tout le nécessaire sera en vente à l’aéroport, avec de l’argent comptant seulement. Les billets électroniques sont disponibles au spectacleaerienrdl.com/billet. Les places sont limitées.