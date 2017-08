Un projet de 7 000 $ pour le Manoir Alphonse Beaulieu

Le Manoir Alphonse Beaulieu de Rivière-Bleue a un projet évalué à 7 000 $ sur sa table de travail. Pour l’aider à le réaliser, la corporation fera un diner «soupes et desserts» le dimanche 27 aout prochain pour ainsi améliorer la qualité de vie des résidents.

Le Manoir Alphonse Beaulieu est une résidence de 20 logements pour ainés autonomes de 70 ans et plus. L’argent amassé servira à l’achat et l’installation d’un système d’ouverture automatique de portes à l’entrée du bâtiment. «C’est un gros besoin, ça facilitera beaucoup les déplacements pour les personnes notamment avec une marchette», a expliqué Nadia Thibault, directrice générale.

En 2015 et 2016, les argents amassés lors de cet évènement ont servi à l’installation d’une main courante le long de l’entrée extérieure. «Pour ce projet encore plus important, nous devrons cependant puiser dans les fonds du Manoir», a noté Mme Thibault. La directrice générale a précisé que la corporation à but non lucratif espère effectuer ces travaux le plus tôt possible, idéalement cet automne mais plus probablement en 2018.

Le diner «soupes et desserts» débutera à midi le dimanche 27 aout au Complexe sportif du Transcontinental. Les billets, au cout de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants de 5 à 12 ans, sont en vente à la Municipalité de Rivière-Bleue et au Manoir Alphonse Beaulieu.