Modifications de circulation à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser les citoyens de deux modifications à la circulation qui auront lieu le ou à compter du lundi 7 août prochain, pour accéder au bâtiment municipal du 75, rue de l’Hôtel-de-Ville d’une part et aux abords du parc du Campus-et-de-la-Cité, de l’autre.

75, RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE

Le bâtiment municipal qui abrite le Service du greffe et des affaires juridiques et la cour municipale est au cœur de l’actuel chantier de réfection des infrastructures souterraines de la rue de l’Hôtel-de-Ville. Afin de construire le trottoir du côté sud, le corridor piétonnier qui était maintenu à l’angle des rues Lafontaine et Hôtel-de-Ville doit être déplacé pour quelques jours. Les citoyens sont donc invités à temporairement utiliser à pied le passage aménagé tout juste au sud du bureau de poste et à poursuivre leur chemin dans la cour intérieure jusqu’à l’avant du bâtiment, où se trouve la porte du 75, rue de l’Hôtel-de-Ville. Pour s’y rendre, les citoyens peuvent se stationner dans la partie avant du stationnement de l’hôtel de ville ou le long de la rue Lafontaine.

RUE DESJARDINS

Afin de procéder au branchement d’aqueduc pour l’installation de jeux d’eau au parc du Campus-et-de-la-Cité, la rue Desjardins devra être fermée à la circulation à la hauteur de la rue Thibault, ce lundi 7 août. Le court détour s’effectuera par les rues Morin, Sainte-Anne et Gérin-Lajoie et les quelques citoyens concernés pourront accéder à leur résidence de part et d’autre de l’excavation.

Au cours des prochaines semaines, les travailleurs finaliseront les travaux préalables à la construction du jeu et prépareront le terrain. Tout devrait être en place pour amorcer la saison 2018 avec un nouveau jeu d’eau fonctionnel dès le début de la saison.