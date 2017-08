Le réseau louperivois des sentiers maintenant sur Ondago

Depuis quelques semaines, Rivière-du-Loup est disponible sur Ondago, une application mobile pour téléphone intelligent qui permet aux résidents, aux visiteurs et aux amateurs de plein air d’améliorer leur expérience nature.

Plus précisément, les sentiers et activités disponibles aux parcs des Chutes, de la Pointe et du Campus-et-de-la-Cité sont désormais accessibles en tout temps au bout du doigt.

Utilisant le procédé de géolocalisation, les cartes interactives proposées sont simples d’utilisation, intuitives et pratico-pratiques. Les différents sentiers disponibles peuvent être découverts en temps réel, peu importe l’activité pratiquée. Une fois téléchargées, les cartes sont également utilisables hors connexion.

Les cartes des parcs louperivois disponibles sur Ondago permettent de localiser les différents sentiers, mais également les activités disponibles en chaque lieu. Ainsi, outre la marche, y sont entre autres identifiés les sentiers de vélo de montagne, de ski de fond ou de raquette, en plus des stations d'entraînement, de l’escalade de glace et de l’emplacement d’œuvres d’art.

Pour aller de l’avant et explorer autrement les parcs, il suffit de télécharger l’application québécoise, disponible gratuitement sur Google Play ou sur App Store. Une fois le téléchargement complété, le lien « Ville de Rivière-du-Loup » fait partie des options disponibles en page d’accueil, à l’ouverture d’Ondago.