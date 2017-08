70 ans de mariage!

C’est toujours plaisant de voir un couple durer longtemps, très longtemps. Ovila Lévesque et Fernande Dubé, de Saint-Jean-de-Dieu, en sont un bel exemple puisqu’ils ont fêté le 2 juillet dernier leur 70e anniversaire de mariage.

M. Lévesque, cultivateur et bucheron, et Mme Dubé, qui s’occupait du foyer familial, ont vécu une vie de famille très bien remplie. Le couple a eu 17 enfants, dont deux cependant sont décédés à la naissance. Les 15 autres enfants sont toujours vivants. Cette grande famille compte également 24 petits-enfants et 22 arrières petits-enfants.

Ovila affiche fièrement ses 93 ans tandis que Fernande, 89 ans, avait une double raison de fêter le 2 juillet dernier puisqu’il s’agissait également de sa date de naissance.