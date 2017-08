Le parc de l’Anse, plus attirant que jamais

Depuis quelques semaines le parc de l’Anse, à l’extrémité est de la route du Fleuve à Notre-Dame-du-Portage, s’est fait une beauté. La Municipalité a en effet investi plus de 150 000 $ pour améliorer ce lieu de loisirs et de détente pour les nombreux citoyens et touristes qui s’y arrêtent pour casser la croute le midi ou pour admirer les magnifiques couchers de soleil.

L’installation d’un trottoir de bois assure, entre autres, la préservation des berges. L’an dernier, le comité ZIP a semé des plants permettant d’éviter l’érosion des berges et assurer une protection constante lors des hautes marées, et surtout des tempêtes. Afin de conserver l’accessibilité au fleuve, tant apprécié des citoyens et visiteurs, deux descentes ont été ajoutées à même le trottoir de bois.

De l’autre côté de la rue, une amélioration notable du stationnement a été réalisée ainsi que de magnifiques aménagements paysagers inspirés de l’archipel des Iles Pèlerins.

De son côté, Univers Emploi, en collaboration avec la Municipalité et l’École de l’Anse, a mis sur pied un service de location de vélos, offrant une expérience entrepreneuriale à des jeunes en démarche d’intégration au marché du travail. Les vélos sont en location au tarif quotidien de 5 $ pour les adultes et de 3 $ pour les enfants. Lorsque les jeunes d’Univers Emploi sont absents, les guides de l’École de l’Anse assurent le service de location.

Ce nouveau service permet à tous ceux qui le désirent d’aller où ils veulent, mais surtout de visiter une des plus belles rues du Québec, la route du Fleuve, qui totalise un parcours de 8 km jusqu’au parc des Grèves.

Aussi sur le site, on peut retrouver l’École de l’Anse qui, quant à elle, poursuit ses activités d’exposition d’une école de rang, de l’histoire du sentier du Grand-Portage, de photos du village il y a près de 100 ans. S’est ajouté cette année un poste de travail du Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli qui permet d’entendre des témoignages sur la vie d’autrefois. On peut également y jouer à la pétanque et profiter de concerts musicaux variés, et ce, à tous les mercredis.

Le parc de l’Anse de Notre-Dame-du-Portage se veut donc une destination tout indiquée pour une journée de plein air, de culture et de détente.