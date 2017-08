Une année record pour le 9e Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue

Tous étaient au rendez-vous, à Rivière-Bleue, du 28 au 30 juillet dernier pour la 9e édition du Festival du Bootlegger, même Dame Nature! Ce qui en fait une année record pour l’événement au niveau de l’achalandage.

C’est avec fierté que le comité organisateur a clos cette 9e édition dimanche dernier puisque c’est mission accomplie! Le Festival du Bootlegger aura encore une fois permis de faire découvrir Rivière-Bleue.

Sous un soleil radieux, les gens ont pu déguster de bonnes bières de microbrasserie, rencontrer les microbrasseries vedettes, écouter les chansonniers, participer aux tournois de balle et de fer, faire des emplettes au Magasin Général, se faire photographier dans le kiosque de photographies anciennes et plus encore.

Les Porn Flakes, avec leurs sept artistes invités, ont quant à eux bien lancé les festivités au grand bonheur des gens présents. Le coup de cœur des gens est le souper côtes levées pour lequel tous les billets s’étaient envolés. Un nouveau menu qui a fait ses preuves et qui sera de retour pour les prochaines éditions.

Le comité organisateur remercie donc la population de Rivière-Bleue et des environs pour sa participation aux activités ainsi que tous ses généreux bénévoles et collaborateurs. L’invitation est lancée pour la 10e édition en 2018 afin de découvrir le passé obscur de Rivière-Bleue.