De la visite d’outre-mer pour les scouts de Rivière-du-Loup

La région a accueilli des scouts de la France dans les derniers jours. C’est 19 pionniers, garçons et filles de 15 à 17 ans, et 3 animateurs de La Rochefoucauld en Charentes qui ont préparé un projet au cours des deux dernières années pour venir visiter la région du Bas St-Laurent. Leur voyage s’est étendu du 25 juillet au 5 août.

Leur séjour a débuté dans la région de Rivière-du-Loup. Ils ont visité le Domaine Acer et la région du Témiscouata, et le lendemain, ils ont fait une excursion aux baleines sur le fleuve et profité du centre-ville.

Vendredi, ils ont pu participer à une journée en plein air avec les scouts de Rivière-du-Loup. Ceux-ci avaient organisé une journée de randonnée au sentier du Carburons à Saint-Germain, suivie d’activités sportives, d’un souper conviviale fort agréable et d’une soirée animée par les pionniers de Rivière-du-Loup. Tout le monde était ravi et les jeunes ont pu faire connaissance avec des frères et sœurs scouts et faire des échanges de leurs traditions respectives.

«C’est beau de voir le mouvement scout fort et accueillant. Les efforts des dernières années ont fait grandir le scoutisme dans la région. Les jeunes sont les bâtisseurs d’un monde meilleur», souligne Anne Mailloux, commissaire scout du district Est du Québec.

Pour inscrire un jeune au groupe scout de Rivière-du-Loup ou pour s’impliquer comme adulte, contactez la chef de groupe au 418-862-7812 ou à groupescout-rdl@hotmail.com.