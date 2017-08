Une tablette interactive à bord du Trans-Saint-Laurent

Dans le but d’offrir sans cesse l’accès à de nouveaux services, la traverse Rivière-du-Loup Saint-Siméon a fait l’installation récemment d’une tablette interactive, facile d’accès pour les passagers, où l’on retrouve une foule d’information touristique sur la région de Rivière-du-Loup.

«C’est un autre ajout plus qu’intéressant dans notre offre de service», commente Serge-Martin Denis, directeur général de la traverse Rivière-du-Loup/ aint-Siméon.

La tablette interactive renferme des applications intuitives qui donnent des informations sur les activités à faire à Rivière-du-Loup. Son emplacement, dans l’espace publicitaire, a été choisi de manière stratégique, puisqu’elle est située dans l’espace où les passagers attendent de passer au comptoir pour payer leurs billets de passage.

Des informations sur le fleuve et les baleines s’ajoutent à celles sur les meilleurs endroits où loger, les restaurants, quoi visiter, ou sont les meilleurs panoramas, quoi faire en cas de pluie, même les enfants profitent d’une application qui leur est réservée.

Monique Dionne, directrice générale de l’OTC, se réjouit aussi de la concrétisation de ce projet avec la Traverse. «Cette action s’inscrit dans une démarche débutée il y a plus d’un an, qui nous a permis d’installer trois tablettes dans les centres de congrès de Rivière-du-Loup. La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon était le premier attrait stratégique visé par l’OTC. D’autres projets sont dans la mire et nous permettrons de poursuivre dans notre volonté de faire connaître Rivière-du-Loup aux touristes, peu importe où ils se trouvent dans la région.»

Cette activité s’ajoute à celle d’animation et de vulgarisation du milieu marin instaurée en collaboration avec le Réseau d’observation des mammifères marins, qui permet aux passagers de faire l’observation en direct des richesses du fleuve Saint-Laurent.

D’une capacité de 100 véhicules et de 400 personnes, le NM Trans St-Laurent accueille plus de 140 000 passagers et 63 000 véhicules annuellement.