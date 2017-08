Ouvrez votre cœur aux personnes touchées par le cancer

Pour une 29e année, l’incontournable campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec se déroulera à la fin de l’été. Elle prendra son envol le 12 août pour se terminer le 17 septembre.

À cette occasion, environ 1800 bénévoles démarcheurs sillonneront sans relâche le territoire couvert par l’Association, soit quelque 2700 rues du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Tous partagent le même objectif: recueillir une somme de 205 000 $ afin de développer et de maintenir des services directs de qualité pour les personnes atteintes par la maladie et leurs proches. L’an dernier, la campagne Porte-à-porte a permis de récolter 199 401 $.

DONS RÉINVESTIS À 100%

Depuis plus de 30 ans, l’Association du cancer de l’Est du Québec met en place des services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, leur permettant de se sentir mieux physiquement ou psychologiquement.

DES STATISTIQUES CRIANTES

Chaque année, dans l’Est-du-Québec, plus de 2500 nouvelles personnes voient leur vie bousculée par un diagnostic de cancer. Et pour chaque personne atteinte, quatre seront directement touchées par la situation. Près d’une personne sur deux est appelée à vivre un cancer au cours de sa vie. Bien que le taux de survie global soit passé de 25 % dans les années 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, beaucoup de progrès reste encore à accomplir.

JOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES DÉMARCHEURS

Karine Giasson, agente de soutien – dons annuels, indique que plusieurs démarcheurs des années antérieures ont déjà confirmé leur retour en 2017. Néanmoins, dit-elle, il y a toujours de la place pour joindre leurs rangs et frapper au plus grand nombre de portes possible.

Pour devenir démarcheur ou pour toute question au sujet de la campagne Porte-à-porte 2017, veuillez communiquer avec Karine Giasson, par courriel au kgiasson@aceq.org, par téléphone au 418-724-0600, poste 2011, ou sans frais au 1-800-463‑0806.