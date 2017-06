Un mausolée de 700 000 $ sera construit à Rivière-du-Loup

La Compagnie des cimetières de Rivière-du-Loup va de l’avant avec son projet de construction d’un mausolée au cout de 700 000 $. Les travaux débuteront l’automne prochain sur les terrains de l’actuel cimetière de Saint-François-Xavier, face à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

Le comité de réalisation du projet a d’ailleurs lancé une campagne de financement dont l’objectif est de 250 000 $. Grâce à une somme de 200 000 $ que l’organisme sans but lucratif a déjà dans son fonds et à un emprunt, la Compagnie peut déjà planifier la construction en 2017. Cette étape viendra cependant renforcer la campagne de financement. Vous pouvez faire un don sur le site Internet www.mausoleerdl.com, via la plateforme «Go fund me», projet «Mausolée de Rivière-du-Loup» ou en téléphonant au 418-862-2805.

Plus de 1000 urnes funéraires pourront être disposées dans le mausolée. Il y aura également une salle pour les enfeus, contenant les corps entiers, qui pourra accueillir dans un premier temps 36 dépouilles. «Des gens ne veulent pas être incinérés, d’autres personnes être enterrées; le mausolée répondra à un besoin qui n’est pas comblé actuellement», a expliqué André Leblond, président de la Compagnie des cimetières de Rivière-du-Loup. Celui-ci a également mentionné que près de 75 % des personnes choisissent maintenant l’incinération.

Des cérémonies religieuses ou de mémoires pourront s’y dérouler avec les familles. En effet, le projet de mausolée renferme une chapelle et une salle de recueillement. Une salle de réception sera éventuellement aménagée au sous-sol du bâtiment projeté. «Cela répond à un désir d’avoir les différents services au même endroit», a noté M. Leblond.

Selon le président, les cimetières de Rivière-du-Loup reprennent ainsi leur vocation entière, soit de loger les cendres et les corps des défunts. «Il y a peut-être apparence de compétition avec le privé, mais nous sommes complémentaires des salons funéraires. Nous voulons maintenir de bonnes relations», a commenté André Leblond. La mission essentielle de la Compagnie des cimetières de Rivière-du-Loup, qui a été créée en 2003, est d’assurer la pérennité des installations funéraires comme les trois cimetières et le mausolée. Notons que deux columbariums extérieurs sont déjà en place dans les cimetières de Saint-Patrice et de Saint-François-Xavier.