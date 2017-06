La Ville de Rivière-du-Loup bonifie son incitatif à l’achat de couches lavables

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement et de la Semaine de la municipalité, la Ville de Rivière-du-Loup annonce qu’elle renouvèle et bonifie son incitatif à l’achat de couches lavables. La somme pouvant être octroyée par enfant admissible passe ainsi de 100 à 150 $.

Le programme souhaite encourager concrètement les nouveaux parents à privilégier les couches lavables aux jetables. Comme le rappelle le directeur adjoint au Service technique et du développement durable, Éric Côté, «il est estimé qu’un enfant utilisera de 5 000 à 7 000 couches jusqu’à sa propreté, soit près d’une tonne de déchets plastiques pour chaque enfant. Au Québec, pas moins de 600 millions de couches jetables sont ainsi enfouies par année. Chaque famille louperivoise qui, encouragée par l’incitatif, optera pour les couches lavables, représente un geste concret, mesuré et appréciable pour l’environnement et pour la réduction des déchets.»

Pour en bénéficier, les parents doivent remplir le formulaire disponible en ligne sur le site web de la Ville dans la section «Formulaires» de la page d’accueil ou en version imprimée au complexe Jean-Léon-Marquis ou à l’hôtel de ville. Les parents devront fournir une preuve valide de résidence à Rivière-du-Loup et une preuve de naissance de l’enfant, après le 30 juin 2016. Pour obtenir la compensation de 150 $, les parents devront présenter une preuve d’achat d’un minimum de 15 couches lavables, achetées au Québec.

Une seule demande peut être présentée par enfant. Pour la reconduction du programme, le comité d’actions ciblées Environnement sain de la démarche «S’engager pour un futur stimulant» investit une somme de 1 500 $. Elle sera dépensée selon le principe du premier arrivé, premier servi.