Un nouveau centre multifonctionnel à Saint-Épiphane

C’était jour de fête à Saint-Épiphane, ce vendredi 2 juin. Dans quelques mois, un nouveau centre multifonctionnel y sera construit, moyennant un investissement global de plus de 1,4 M$ de la part des gouvernements provincial, fédéral, et de la municipalité.

«C’est un projet très important qui fera la fierté de notre population et qui nous permettra de relancer le développement social, culturel et de loisirs sur des bases solides», a déclaré le maire Renald Côté, visiblement très heureux.

Pour cette réalisation majeure, qui prévoit notamment un agrandissement et une rénovation du Chalet des patineurs, les gouvernements québécois et canadien octroient respectivement des aides financières de 1 026 550 $ et de 313 672 $. De son côté, la municipalité s 1qa1’attend à débourser environ 150 000 $.

«Je suis fier de l’appui du gouvernement pour la construction de cet édifice adapté aux besoins des citoyens et des employés municipaux de Saint-Épiphane. C’est un beau projet et l’investissement permettra à la Municipalité d’assurer la continuité des services offerts aux résidents», a déclaré le député-ministre Jean D’Amour.

C’est la 2e fois en deux semaines qu’une annonce concernant de nouveaux centres communautaires est faite dans la région. Précédemment, Saint-Arsène, Saint-Mathieu et Saint-Jean-de-Dieu ont aussi reçu de belles nouvelles. Aux dires de M. D’Amour, les projets de Saint-Cyprien et Saint-Simon sont les prochains dans sa mire.

GRAND ESPACE MULTIFONCTIONNEL

Le nouveau bâtiment municipal de Saint-Épiphane, prévu en octobre, viendra donc remplacer l’ancien centre communautaire de la municipalité, inutilisé depuis 2014 en raison du risque qu’il représente. Il sera annexé directement au Chalet des patineurs qui bénéficiera d’une cure de rajeunissement à neuf.

«Le conseil a décidé que la meilleure option était d’y aller vers une construction neuve. Rénover l’ancien bâtiment aurait couté aussi cher, tandis que l’aménagement de l’église représentait un projet de plus de 3 M$. Nous n’avions pas ce budget», a précisé M. Côté.

Le projet actuel comprend notamment la construction de bureaux municipaux, d’un local destiné à des groupes communautaires et d’une grande salle polyvalente avec une scène, un bar et une cuisine. À tout cela, le Chalet des patineurs offrira une seconde salle communautaire munie d’une cuisinette et d’un bureau pour la responsable des loisirs.

Notons que le centre portera le nom d’Energex Viger-Denonville en raison d’une contribution privée de 50 000 $.