Les jeunes du Témiscouata sensibilisés aux risques de la conduite automobile

Les jeunes finissants des écoles secondaires de Dégelis, du Transcontinental, de Cabano et de la Vallée-des-Lacs (5e secondaire, formation professionnelle et programmes spéciaux), ainsi que du Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata participent à la 8e édition du projet IMPACT le mercredi 7 juin au Centre communautaire de Dégelis.

Cette journée prend la forme d’une simulation d’une scène de collision de voiture afin d’exposer les adolescents aux conséquences possibles de certains comportements à risque lors de la conduite d’un véhicule moteur, comme la vitesse excessive, la consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments, les textos et les cellulaires.

Le comité I.M.P.A.C.T. (Intervention du Milieu en Prévention pour nos Adolescents ayant des Comportements à risques, causant des Traumatismes) du Témiscouata, associé à celui des Basques en 2009, sont les deux comités initiateurs de ce projet inspiré du Programme PARTY du Nouveau-Brunswick. Plusieurs autres MRC l’ont également repris depuis.

L’organisation de cette activité a nécessité une imposante mobilisation de l’ensemble des partenaires du milieu, plus de 50 bénévoles annuellement. Tous ont travaillé avec le même objectif, soit la recherche de solution face à la problématique de la consommation abusive, des textos et des comportements à risques. Depuis 8 ans, c’est plus de 1600 jeunes du Témiscouata qui ont été directement sensibilisés à cette problématique. Cette année pour la 8e édition on en touche 185.

On tient à souligner que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) est pour une 7e année consécutive partenaire financier des projets I.M.P.A.C.T du Témiscouata. Finalement, le comité organisateur désire remercier chaleureusement tous les collaborateurs et collaboratrices, les bénévoles ainsi que les généreux partenaires et commanditaires.