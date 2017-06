Pont D’Amours vers Saint-Ludger : fermé du 5 au 7 juin

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population qu’elle refera le pavage de la rue Saint-Magloire, de la rue Saint-Elzéar jusqu’à la rue Témiscouata, incluant le pont D’Amours.

Les travaux débuteront à 6 h, dès ce lundi 5 juin. Ils comprennent le planage du pavage existant, la préparation granulaire et la pose de deux couches d’asphalte, à l’image de ce qui se fait ces jours-ci sur la rue Lafontaine. Fort attendus de ceux qui ont à circuler dans le secteur, les travaux ne pourront toutefois se faire sans entraves.

Ainsi, le pont D’Amours et la section de la rue Saint-Magloire concernée seront complètement fermés à la circulation. Les usagers de la route devront donc accéder au centre-ville et aux autres quartiers via ces voies alternatives :

• Autoroute 85

• Voie de contournement

• Secteur du Boisé

Il est à noter que lors du lancement de ce chantier, les entraves sur la rue Lafontaine seront terminées. Par ailleurs, puisque la circulation arrivant de Saint-Ludger sera de toute façon affectée, la Ville a jumelé la réalisation au même moment des deux sections à faire de la rue Amyot, soit de Saint-Elzéar à Saint-Honoré et de Dollard à Frontenac. Ainsi, les automobilistes arrivant de la rue Témiscouata et de Saint-Ludger auront à effectuer moins longtemps des détours.

SÉCURITÉ INCENDIE

Pendant la période de fermeture du pont, le Service de la sécurité incendie positionnera une deuxième équipe de garde et un camion à Saint-Ludger, afin de maintenir un service rapide et efficace dans ce secteur névralgique. De jour, les pompiers en profiteront pour faire des visites de prévention. Les pompiers qui demeurent dans le secteur auront avec eux leur habit de combat et pourront donc rapidement intervenir en cas de nécessité.