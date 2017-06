600km à vélo pour la prévention du suicide

Le cycliste Cédric Boilard et son équipe du défi «On roule pour toi» se sont arrêtés au Pavillon Taché du Cégep de Rivière-du-Loup. La soixantaine d’étudiants de l’École de français les ont accueillis pour assister à une courte conférence au sujet de la prévention du suicide.

Le groupe de 14 cyclistes est parti de Saint-Nicolas dans la matinée du 1er juin vers 4h30. Une fois à Rivière-du-Loup, l’initiateur du projet s’est entretenu sur la prévention du suicide devant les étudiants anglophones. Le peloton a ensuite repris sa route, s’est arrêté à Rimouski pour dormir et poursuivra sa route jusqu’à New-Richmond, à 600km de son point départ. L’arrivée est prévue pour le 2 juin.

PRÉVENTION DU SUICIDE

«Je veux passer un message aux jeunes pour qu'ils se trouvent une passion qui les aidera à se dépasser, à être bien dans leur tête. Le sport aide psychologiquement et c’est important de faire quelque chose qu’on aime», a-t-il expliqué au étudiants.

Le frère de Cédric s’est enlevé la vie en 2001, donc le but de cette aventure est de sensibiliser les jeunes comme les moins jeunes au suicide, en partant de la ville où vivait son frère, jusqu’à leur ville natale, New-Richmond.

«La problématique du suicide est trop présente au Québec, alors je veux aussi faire comprendre qu’il faut être solidaire, se soutenir. Le suicide, c’est une solution permanente à des problèmes temporaires, alors il faut qu’ils aillent chercher de l’aide et qu’ils sachent qu’ils sont supportés», poursuit-il.

Les dons qui ont été amassés grâce à cette activité iront à l’Association québécoise de prévention du suicide. Cédric a décidé de soutenir cette cause et souhaite que le suicide ne soit plus une option, que les gens connaissent les ressources qui sont à leur disposition et qu’ils règlent leurs problèmes d’une autre façon.

«Je suis heureuse d’avoir pu accueillir ce défi, car je veux que les étudiants qui viennent à l’École de français sachent qu’ils peuvent avoir de l’aide même s’ils sont loin de chez eux. Ils sont ici pendant 5 semaines, alors c'est important qu'ils connaissent les ressources disponibles à Rivière-du-Loup», s’est exprimée Audrey Grégoire, coordonnatrice et responsable de l’hébergement à l’École de français.

Le défi «On roule pour toi» en était à sa toute première édition, mais son instigateur, Cédric Boilard, affirme qu’il souhaite renouveler l’expérience dans les années qui suivront.