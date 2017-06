Dany Plourde au Temple de la renommée de Hockey Bas-Saint-Laurent

Le 27 mai dernier, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de Hockey Bas-Saint-Laurent qui a eu lieu en avant-midi à Rimouski, Dany Plourde bien connu pour son implication bénévole dans le monde du hockey, a été intronisé au Temple de la renommée de l’organisme en plus d’être récipiendaire du prix «Maurice Simard» et du prix «Hommage au mérite du hockey québécois».

La matinée, fertile en émotion, a permis aux dirigeants de Hockey Bas-Saint-Laurent de rappeler les grandes lignes de l’implication de l’homme d’affaires louperivois dans le monde du hockey, notamment à titre de président du hockey mineur de Rivière-du-Loup.

Parmi les nombreux hauts faits d’armes, notons que Dany Plourde a été à la tête de près de 40 évènements sportifs depuis 2007.

Son implication et dévouement lui valu en 2015, non seulement la récompense du mérite municipal Yves-Godbout, mais aussi le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin pour la région du Bas-Saint-Laurent.

Info Dimanche retranscrit ici l’hommage qui a été rendu à Dany Plourde lors de l’AGA:

Père monoparental de deux garçons âgés de 20 et 23 ans, Dany Plourde, est non seulement un homme d’affaires reconnu, mais un bénévole extrêmement important au niveau du hockey mineur dans la région de Rivière-du-Loup.

Reconnu chaque année par le Club des Ambassadeurs de l’Office du tourisme et des congrès pour ses implications en organisation d’évènement, il compte à son actif plus de 40 tournois qui ont généré des retombées économiques d’une grande importance pour la ville. On l’a choisi à ce titre pour souligner l’importance de son implication dans le milieu et son sens de l’entrepreneuriat au service de la population depuis plus de 19 ans.

En 2014, il est nommé «Personnalité du mois» de juin par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Il reçoit aussi le prix «Chrysalide» pour sa boutique située sur la rue Lafontaine.

Dany ne chôme pas, il est depuis 2008, le propriétaire de la boutique Gravure et Trophée des Vainqueurs et depuis quelques années, propriétaire du restaurant le Hublot situé à la pointe de Rivière-du-Loup.

De 2015 à 2017, il joint les rangs de Hockey Bas St-Laurent à titre de vice- président. À ce niveau aussi, il s’implique à fond. Auparavant, il a occupé le poste de président du hockey mineur de Rivière-du-Loup, et ce durant plusieurs années.

Aujourd’hui, 27 mai 2017, est intronisé au Temple de la renommée du hockey au Bas St-Laurent et reçoit par le fait même le prix «Maurice Simard».

Par la même occasion, Hockey Québec désire manifester sa reconnaissance pour des hommes comme René qui se sont impliqués grandement à la cause du hockey auprès des jeunes. En ce jour, il reçoit également le prix «Hommage au mérite du hockey québécois».