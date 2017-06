Des avions d’une autre époque de passage à Rivière-du-Loup

Quelques amateurs d’aviation ont eu la chance ben spéciale de poser les yeux sur des vestiges du passé, jeudi avant-midi, à l’aéroport de Rivière-du-Loup. Des répliques d’avion ayant pris part à la Première Guerre mondiale s’y sont posés dans le cadre d’un évènement qui vise à souligner le centenaire de la bataille de la Crête de Vimy.

Ainsi, vers 10 h 20, des bolides bien originaux ont survolé la région en voyage d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Deux pilotes et leurs répliques françaises d’avion Nieuport XI biplans en ont mis plein la vue.

«Pour nous c’est quelque chose d’historique. C’est vraiment de toute beauté de voir d’aussi près ces appareils. C’est aussi un bel avant-goût pour notre spectacle aérien organisé en août, c’est fantastique», a raconté la pilote louperivoise Édith Lévesque, les yeux brillants.

La tournée commémorative intitulée «Vimy Flight», qui traverse actuellement le Canada d’Est en Ouest, vise à rappeler aux Canadiens l’importance de la bataille de la Crête de Vimy (avril 1917) sur l’histoire militaire canadienne.

«C’est à ce moment que les soldats canadiens se sont mérités une réputation de troupes redoutables (…) En avril, nous avons survolé le Mémorial national du Canada à Vimy en France lors d’une grande cérémonie. Aujourd’hui, nous ramenons les appareils aux Canadiens», a expliqué l’un des pilotes à la tâche, le Torontois William Mcewan.

Plus de 80 000 Canadiens ont contribué à la victoire de Vimy, mais celle-ci a eu un coût élevé avec plus de 10 500 morts et blessés. «Il ne reste plus aucun vétéran de la Première guerre toujours en vie. Nous voulons aujourd’hui leur rendre hommage.»

