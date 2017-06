L’école secondaire du Transcontinental représentée au Gala Forces Avenir

L’école secondaire du Transcontinental peut se targuer d’avoir frappé un grand chelem en prévision du Gala Forces Avenir qui aura lieu le 5 octobre au Capitole de Québec. L’école compte des lauréats régionaux dans chacune des quatre catégories de la finale nationale, une situation exceptionnelle.

Martin Côté, enseignant, est lauréat régional dans la catégorie «Personnel engagé» pour la région de Québec et l’Est (Pôle Québec). Instigateur du programme Pré-DEP de l’école secondaire du Transcontinental, il coordonne ce programme pour l’ensemble des écoles secondaires de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Il a remporté les médailles d’argent et de bronze ainsi qu’une bourse de 500 $ sur le plan régional et sera l’un des six finalistes de sa catégorie lors du Gala Forces Avenir.

La Boutique de Noël des élèves FPT-FMS, sous l’encadrement de l’enseignante Dyane Bouchard et d’une équipe de collaborateurs formée des enseignants Mélissa Beaulieu, Patrice Fournier et Manon Bérubé, est lauréate régionale dans la catégorie «Projet engagé» pour le Pôle Québec. Les élèves ont aussi reçu les médailles d’argent et de bronze et une bourse de 500 $. Le projet se retrouve parmi les six finalistes de la catégorie pour le Gala Forces Avenir.

Rosemarie Lévesque, dans la catégorie «Élève persévérant», et Fabrice Thériault, dans la catégorie «Élève engagé», sont chacun récipiendaires d’une bourse de 500 $ à titre de lauréats région aux Forces Avenir en plus de mériter des médailles d’argent et de bronze. Au Gala Forces Avenir du 5 octobre, ils seront en lice pour le trophée «Coup de cœur» et une bourse supplémentaire de 500 $.Rosemarie Lévesque et Fabrice Thériault ont aussi remporté chacun une bourse d’études universitaires représentant près de 10 000 $.