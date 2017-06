Un aperçu de l’été, entre normales saisonnières et précipitations

Le printemps a pris bien son temps avant de s’installer dans la région. Au moment où les bourgeons commencent à éclore, et où la nature verdit à grande allure, Météomédia dévoile ses prédictions pour l’été qui arrive à grands pas.

Malgré des températures dans la normale, avec une moyenne légèrement au-dessus des normales de 17 degrés Celsius pour les trois mois d’été, de juin à aout, la saison estivale ne s’annonce pas spectaculaire. Les précipitations pourraient être plus nombreuses qu’à l’habitude, à l’image du printemps vécu par les Québécois. «L’air chaud provenant de la côte est des États-Unis et les températures plus fraiches des Prairies et de l’ouest de l’Ontario pourraient créer des perturbations et des orages, parfois violents, dans la vallée du Saint-Laurent. Les précipitations dans le secteur de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent seront au-dessus des normales», explique le météorologue Bertin Ossonon de Météomédia. Ce phénomène est expliqué par le passage de systèmes dépressionnaires, créés par les changements de température.

La moyenne des précipitations dans la région se chiffre à environ 260 mm pour les trois mois d’été. «On en attend environ 30% au-dessus de cette valeur. L’été ne sera pas gâché pour autant», souligne le météorologue.

Les trois mois de la saison estivale devraient être répartis en 45 jours de pluie, et 45 jours de beau temps. Selon M. Ossonon, le mois de juin est celui où il pleut le plus, avec environ 91 mm de pluie, comparativement à entre 80 et 85 mm pour les autres mois. «Pour les vacances, entre le 15 juillet et le 15 aout, c’est le moment où on aura le plus de chaleur et d’ensoleillement». Il reste à voir si les météorologues de Météomédia ont su décoder les humeurs de Dame nature pour cet été.

En 2015, le mois de juin avait été plus froid que mai. Juillet avait atteint des températures froides historiques dans l’est du Québec. Le Québec a pu gouter à la chaleur seulement en aout, et quelques records ont été battus dans la province. La moyenne provinciale a été de 17 degrés Celcius.