Travaux : prévoir ses déplacements vers le CLSC de Rivière-du-Loup

En raison des travaux routiers qui se déroulent sur les rues Magloire et Amyot à Rivière-du-Loup, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent recommande aux clients qui doivent se rendre au CLSC de Rivière du Loup d’ici vendredi de partir quelques minutes plus tôt et d'utiliser l'accès par la rue Saint-André.

La ville de Rivière-du-Loup a ouvert la côte de la rue Saint-Laurent à la circulation, dans les deux sens, ce qui permet d'accéder aux stationnements situés à l'arrière et à l'avant du CLSC.