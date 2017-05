Fermeture des points de service : Déception à Saint-Honoré et Saint-Eusèbe

Concernant la fermeture des points de service le 9 juin prochain, les Municipalités de Saint-Honoré-de-Témiscouata et de Saint-Eusèbe déplorent que la Caisse populaire du Portage refuse d’envisager d’autres solutions.

Les deux Municipalités avaient déjà manifesté à l’administration de la Caisse leur ouverture pour un partage de locaux afin de continuer à offrir un service de proximité essentiel à la population. Des citoyens et des élus municipaux se sont réunis le 26 avril dernier afin de discuter de diverses pistes solutions.

«Nous considérons qu’il est trop tôt pour fermer ces points de service puisqu’ils sont encore essentiels et très utilisés par les membres, d’autant plus que la Caisse est en excellente situation financière», mentionne Richard Dubé, maire de Saint-Honoré-de-Témiscouata. «Ce qui nous préoccupe, c’est que cette situation touchera durement nos citoyens les plus démunis, des personnes âgées, des gens à faible revenus ou ne pouvant tout simplement pas se déplacer.»

Les statistiques démontrent que 175 personnes font exclusivement leurs transactions aux deux points de services sans oublier tous les résidents et les entreprises qui utilisent les services de la caisse ponctuellement en plus d’utiliser AccesD et leur carte de guichet.

Plusieurs municipalités du Témiscouata partagent leurs locaux avec une Caisse, permettant ainsi de partager les frais. C’est le cas de Biencourt, Auclair, Packington, Saint-Jean-de-la-Lande et Lac-des- Aigles.

Les deux Municipalités ont ainsi adopté une résolution demandant à la Caisse du Portage d’envisager un partage de services afin de baisser leurs couts, d’atteindre la rentabilité tout en maintenant le service. Une réponse écrite reçue le 9 mai dernier confirmait malheureusement le maintien de leur décision.

Gaston Chouinard, maire de Saint-Eusèbe, déplore aussi cette situation: «Oui, il est vrai que les habitudes des consommateurs changent, c’est pourquoi il faut s’adapter, prévoir une transition et trouver des moyens pour continuer d’offrir un service de proximité à nos gens.» Rappelons que Desjardins véhicule haut et fort ses valeurs coopératives : «Desjardins, c’est la force et la performance d’un mouvement collectif mises au service d’une économie plus humaine et d’un développement durable de nos territoires».