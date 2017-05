Un bambin possiblement brulé par son écran solaire

Quelques heures après avoir été exposé au soleil le 26 mai, sous la protection de l’écran solaire Banana Boat Baby, le petit Loïc présentait d’importantes rougeurs au visage, accompagnées de cloques d’eau. Sa mésaventure, racontée par sa mère Caroline Morneau de Cacouna sur les réseaux sociaux a depuis touché des milliers d’internautes.

La gardienne de Loïc, âgé de 9 mois, avait bien été avertie qu’il avait la peau sensible, alors elle a pris soin de lui appliquer la lotion aux 30 minutes, pour éviter un coup de soleil potentiel. Il portait également un chapeau.

«C’est arrivé un mercredi. Au début on pensait que c’était un coup de soleil, mais ç’a continué d’empirer. On s’est dit ‘’Voyons, ce n’est pas normal!’’. Le lendemain, des cloques d’eau sont apparues sur son visage. J’ai rencontré un pédiatre. Il m’a dit que c’était soit une brulure chimique ou une dermatite de contact causée par l’écran solaire», explique sa mère.

Cette dernière souligne que le pot de lotion était neuf et expirait seulement en 2019. Depuis la médiatisation de l’incident, Santé Canada est entré en contact avec les parents de Loïc afin de rédiger un rapport d’incident. À la connaissance de Mme Morneau, c’est le 3e cas en un mois de brulures chimiques concernant cette crème.

«On veut juste sensibiliser les gens et leur dire de faire attention aux sortes de produits qu’ils achètent à leurs enfants», souligne Patrick Côté, le père de Loïc. Le visage du bambin présente toujours quelques rougeurs, une semaine plus tard, mais est en bonne voie de guérison. La publication Facebook de Caroline Morneau a atteint plus de 30 000 partages en une semaine.

ÉCRANS SOLAIRES

Parmi les écrans solaires en vente dans les pharmacies, on en distingue deux types : les écrans physiques, qui restent en surface de la peau, formant une barrière, et les écrans chimiques, qui entrent dans la peau et absorbent les rayons du soleil. «Pour les enfants de moins de deux ans, on recommande les écrans physiques, qui contiennent souvent du zinc», explique Émilie Chouinard, stagiaire en pharmacie au Familiprix de Rivière-du-Loup. Il est également conseillé d’appliquer la crème sur une petite zone, par exemple sur le bras, lors d’une première utilisation pour s’assurer qu’il n’y ait aucune réaction.

«Les enfants peuvent aussi porter du linge mince pour se protéger des rayons. Les écrans sans parfum, résistants à l’eau et avec un large spectre de protection sont les meilleurs», explique France Nadeau, pharmacienne chez Familiprix. L’application de la crème doit se faire environ 30 minutes avant d’aller à l’extérieur.