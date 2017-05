Les rues Lafontaine, Amyot et St-Magloire subiront une cure de jeunesse

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population que le chantier des rues Lafontaine, Amyot et St-Magloire s’amorce dès ce mardi 30 mai 2017.

Les travaux comprennent le planage, la préparation granulaire et la pose de deux couches d’asphalte, à l’image de ce qui s’est fait l’été dernier sur une portion de la rue Lafontaine. Les équipes affectées aux diverses opérations entameront les secteurs à la chaîne, afin d’accélérer la réalisation des différents chantiers pour les libérer le plus rapidement, tout en minimisant l’impact sur les commerces, les résidents et les usagers de la route.

RUE LAFONTAINE

Les travaux débuteront mardi matin sur la rue Lafontaine, pour réaliser cette fois le tronçon compris entre les rues Amyot et Frontenac. La circulation sera fermée des rues de l’Hôtel-de-Ville à Frontenac et sera détournée vers les rues Joly, Desjardins et Saint-André. Via l’extrémité de la rue de l’Hôtel-de-Ville, la circulation locale sera toutefois permise jusqu’à Amyot.

En après-midi, la première équipe de travail ira ensuite préparer la section de la rue Lafontaine comprise entre les rues Laval et St-Elzéar. La circulation sera détournée via la rue Saint-André. La circulation locale sera autorisée entre les rues Frontenac et Laval, en y accédant par la rue Dollard.

Si la météo ne vient pas jouer les trouble-fêtes, la première portion devrait être libérée jeudi et la seconde, vendredi. Pendant les travaux, les citoyens sont invités à utiliser les stationnements publics pour se rendre à pied chez les commerçants locaux non accessibles autrement.

RUE AMYOT

Au cours de la journée de mercredi, l’équipe de planage sera en mesure d’amorcer les travaux sur la rue Amyot, pour les tronçons St-Elzéar à Saint-Honoré et Dollard à Frontenac. La circulation sera déviée via les rues transversales, dont St-Elzéar. Si la température le permet, l’objectif est ici aussi de libérer le secteur à temps pour la fin de semaine.

ST-MAGLOIRE

Vendredi, le chantier se transportera du côté des bretelles St-Magloire, où les premières étapes de planage seront réalisées. Les bretelles seront fermées pour la fin de semaine, une entrave facilement contournable en poursuivant la route sur Lafontaine puis St-Elzéar et inversement. Il est toutefois possible de connaître des ralentissements aux heures de pointe, les citoyens qui le peuvent sont invités à voyager par l’autoroute 85, la voie de contournement ou le secteur du Boisé.

Grandement attendu des résidents de St-Ludger, le pont St-Magloire n’est pas en reste et son asphaltage sera également remis à neuf en début de semaine prochaine. Les dates seront confirmées officiellement plus près des travaux, pour éviter que la température n’en force le report. L’entrave sera ici majeure, alors que les résidents devront utiliser les voies alternatives de circulation pour rejoindre les autres quartiers, le pont devant être entièrement fermé.

COMMERÇANTS ET RÉSIDENTS

Il est, en terminant, à noter que les commerçants et les résidents concernés ont reçu une lettre en porte-à-porte ce samedi, les avisant d’une grande probabilité de début des travaux pour ce mardi, selon l’évolution des négociations dans le secteur de la construction.

Rappelons que la volonté de la Ville est de finaliser le maximum de chantiers routiers avant que ne commence la saison touristique. C’est pourquoi elle relance sans attendre ses travaux estivaux.